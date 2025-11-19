Ragusa – “Accogliamo con soddisfazione i progressi compiuti in tema di continuità territoriale, con l’attivazione delle rotte verso Milano e Roma e l’attuale ricerca di soluzioni per nuove tratte verso Torino e Bologna. Tuttavia, ritengo fondamentale non trascurare un’altra destinazione strategica per la nostra comunità: Pisa”. Così si esprime il consigliere comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, che sottolinea l’importanza di una connessione diretta con la Toscana. “Una parte significativa dei nostri giovani studia e lavora in Toscana, senza dimenticare chi si reca regolarmente presso i nosocomi della regione. Attualmente, i collegamenti aerei verso Pisa sono garantiti esclusivamente da Catania attraverso Ryanair, una compagnia che, pur offrendo un servizio essenziale, impone tariffe poco flessibili e spesso onerose”.

“Visti gli esiti positivi delle prenotazioni sulle tratte già operative verso Roma e Milano, e considerando l’interesse crescente per i collegamenti con Torino e Bologna, ritengo che sia il momento giusto per fare un ulteriore passo avanti. Se ‘abbiamo fatto 30’, come si suol dire, ‘facciamo 31’: proponiamo e supportiamo l’introduzione di una rotta dedicata anche su Pisa, per garantire un servizio completo ed efficace al nostro territorio”.

Firrincieli conclude: “Un collegamento diretto con Pisa rappresenterebbe non solo un’opportunità per studenti e lavoratori, ma anche un volano per il turismo e l’economia locale, contribuendo a rafforzare ulteriormente la rete di collegamenti che il nostro aeroporto sta sviluppando con successo”.