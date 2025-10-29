Chiaramonte Gulfi – Ieri mattina, all’interno del prestigioso palazzo della Cooperazione a Roma, la cooperativa sociale Dafne di Chiaramonte Gulfi ha ricevuto un importante riconoscimento nell’ambito della V Giornata della sostenibilità cooperativa, evento annuale ormai consolidato promosso da Confcooperative nazionale che celebra le eccellenze cooperative impegnate nel promuovere i valori della sostenibilità. Il concorso “Sostenibilità in cooperativa” si ricollega alle attività ispirate alle cinque P dell’Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership. La cooperativa è stata premiata grazie allo scatto della fotografa Fausta Simiele che ha saputo dare forma artistica a questa visione e a quella di tutte le operatrici della cooperativa Dafne, che con competenza e cuore camminano ogni giorno accanto alle famiglie. Questo premio è stato dedicato a tutte loro. E a tutte le famiglie che continuano a credere, nonostante tutto, che il futuro possa ancora essere luminoso.

La foto vincitrice ritrae una bambina che cammina verso la luce, con un libro in mano: chiave, rifugio e compagno di viaggio. Attorno a lei, piedi scalzi raccontano fragilità e povertà ma anche la presenza silenziosa di una comunità che la sostiene. Un’immagine toccante che racchiude in sé il coraggio, la fiducia e la promessa di un futuro luminoso.

Il premio è stato consegnato durante una cerimonia che ha visto la partecipazione di figure di spicco del mondo cooperativo e accademico italiano, tra cui Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative; Anna Manca, vicepresidente Confcooperative; Carlo Alberto Pratesi, docente di Marketing, Innovazione e Sostenibilità presso l’Università Roma Tre; Ericka Costa del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Trento; Gaia Contu, divulgatrice scientifico-filosofica; e Neri Marcorè, attore, conduttore televisivo e regista.

A congratularsi per il prestigioso riconoscimento sono stati anche Luca Campisi, presidente territoriale di Confcooperative Ragusa, che ha dichiarato: “Un premio che testimonia l’impegno costante della cooperativa Dafne verso la costruzione di una società più inclusiva e solidale. Siamo orgogliosi di questo traguardo, frutto di dedizione e competenza”. Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal responsabile d’area, Emanuele Lo Presti, che ha sottolineato: “Il riconoscimento evidenzia l’importanza del lavoro quotidiano svolto dalle operatrici della cooperativa, capaci di trasformare visioni in azioni concrete a sostegno delle famiglie più fragili”.