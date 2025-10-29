Modica – Mattinata di forti disagi e traffico paralizzato a Modica a causa dell’avvio dei lavori di manutenzione che interessano il trafficatissimo Ponte Guerrieri. Numerose le segnalazioni di automobilisti che, attraverso i social network, hanno denunciato le lunghe code che si sono formate sulla SS 115, arteria fondamentale che collega Modica a Ragusa.

Il traffico bloccato con cede interminabili è causato dall’installazione di impianti semaforici che regolano due distinti sensi unici alternati per lavori programmati. L’ente gestore della strada, Anas (società del Polo infrastrutturale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), aveva preannunciato l’inizio dell’intervento tramite un avviso sul proprio sito istituzionale. Ecco l’avviso dell’Anas: dal 29 ottobre al 14 novembre 2025, dal km 332,220 al km 333,260 e dal km 336 al km 336,501 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” verranno istituiti due sensi unici alternati regolati tramite impianti semaforici. Il provvedimento si rende necessario per effettuare, in sicurezza, alcuni lavori di manutenzione programmata lungo i viadotti Irminio e Guerrieri. I provvedimenti di limitazione del traffico sono in vigore a partire da oggi, 29 ottobre e si protrarranno fino al 14 novembre2025.