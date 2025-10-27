Modica – Una tragica scoperta ha scosso la frazione rivierasca di Marina di Modica nelle prime ore di questa mattina. Il corpo senza vita di un uomo, presumibilmente di età compresa sopra i 30 anni, come riporta il quotidiano online RTM è stato rinvenuto all’interno del boschetto situato in prossimità del parco giochi.

A fare la macabra scoperta è stato un operatore ecologico durante il suo turno di lavoro, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Secondo le prime, sommarie informazioni trapelate dal luogo del ritrovamento, il corpo sarebbe stato rinvenuto in posizione inginocchiata, e l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è quella del suicidio.

Sul posto è intervenuta prontamente una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Modica. Gli agenti hanno avviato i rilievi di rito e le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e procedere all’identificazione della vittima.

Al momento, le autorità mantengono il riserbo e non hanno diffuso ulteriori dettagli. Il gesto estremo ha destato profondo cordoglio e sgomento nella piccola comunità locale.