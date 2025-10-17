Scicli – Andrea Di Benedetto, vice presidente del Consiglio comunale di Scicli, annuncia ufficialmente la propria adesione a Forza Italia. A renderlo noto è Nino Minardo, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

“Accogliamo con grande soddisfazione – dichiara Minardo – l’ingresso in Forza Italia di Andrea Di Benedetto, amministratore serio e competente, da sempre impegnato con passione per la sua città. Con questo nuovo ingresso in Forza Italia, che ha già accolto nelle scorse settimane Enzo Giannone e Giuseppe Arrabito, diventa il primo gruppo in Consiglio comunale a Scicli, un risultato che premia il nostro lavoro e conferma la credibilità del progetto politico che stiamo costruendo sul territorio.

La presenza di persone come Di Benedetto rafforza ulteriormente la nostra squadra e ci incoraggia a proseguire con rinnovato entusiasmo”.

Il Vice presidente del Consiglio Di Benedetto ha così motivato la propria scelta: “Ho scelto Forza Italia perché rappresenta oggi il punto di riferimento più credibile per chi crede in un centrodestra moderato, liberale e radicato nel territorio. È una scelta di coerenza, di valori e di responsabilità verso la mia città e verso i cittadini che mi hanno dato fiducia. A influire nella mia decisione è stata anche la scelta di Nino Minardo di aderire al progetto azzurro: la sua presenza e la sua energia hanno dato nuova linfa al partito in Sicilia, conferendogli un profilo di politica alta e di visione, capace di guardare al futuro con serietà e concretezza”.

Di Benedetto ha inoltre sottolineato che continuerà il proprio impegno istituzionale “con lo stesso spirito di servizio, ma con una casa politica chiara e una comunità nella quale riconosco pienamente la mia visione di città e di politica”.