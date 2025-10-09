Comiso – Dal 2 ottobre scorso i cittadini di Comiso possono finalmente seguire in diretta streaming le sedute del Consiglio Comunale. È un passo avanti importante per la trasparenza e la partecipazione democratica.

«L’avvio dello streaming delle sedute consiliari – dichiara Gaetano Scollo, segretario cittadino del PD e consigliere comunale – è una conquista che ci rende orgogliosi. Una proposta che abbiamo portato avanti sia in questa che nella precedente legislatura. Riteniamo che i cittadini abbiano il diritto di assistere a ciò che avviene nelle sedi istituzionali, senza filtri, in modo diretto e accessibile. Il Consiglio Comunale deve essere una “casa di vetro”. In un momento storico in cui la distanza tra cittadini e istituzioni rischia di ampliarsi, dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti possibili per accorciare quella distanza. Lo streaming non è la soluzione a tutto, ma è un importante segnale di attenzione verso i cittadini.»

Gigi Bellassai, capogruppo del PD in Consiglio, aggiunge: «Già in passato avevamo presentato una proposta di regolamento per disciplinare in modo chiaro ed efficace la trasmissione online delle sedute, ma anche per stimolarne l’attivazione. Oggi, finalmente, possiamo dire che questo servizio è diventato realtà. L’attivazione del servizio ha subito un’accelerazione nelle ultime settimane, proprio per garantire che i lavori del Consiglio fossero visibili anche in attesa dell’adeguamento tecnico dell’aula consiliare. Ci auguriamo, adesso, che questo servizio d’informazione, diventi stabile e costante. Continueremo a vigilare affinché questo percorso di trasparenza e coinvolgimento civico non subisca intoppi o battute d’arresto. Costruire un Comune sempre più aperto, più accessibile e più vicino ai cittadini dovrebbe essere obiettivo di tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale: di sicuro è il nostro.»