Vittoria – “Non siamo pregiudizialmente contro un ponte carrabile ma occorre fare i conti con la realtà, con le prescrizioni imposte dalle autorità competenti e con i temi di spesa di un importante finanziamento”, dicono i consiglieri comunali di FdI. “Il nostro gruppo ha avuto modo di ribadire, durante il consiglio comunale aperto, che non intende alimentare l’ennesima divisione in città. Divisione che è invece cercata, voluta e alimentata dal sindaco che con la solita demagogia ha trasformato tutto nel consueto e presunto “complotto” e accerchiamento contro la città. Noi vogliamo essere seri, concreti e pragmatici: dinanzi alle posizioni tecniche assunte dall’Autorita’ di bacino e dalla Soprintendenza il punto diventa un altro”.

“Abbiamo infatti sul tavolo un finanziamento complessivo, grazie al Libero Consorzio e alla Regione per il tramite dell’onorevole Assenza, di circa 650.000 euro da poter utilizzare in maniera accessibile e immediata per realizzare un ponte pedonale e ciclabile e per il rifacimento e l’illuminazione di via della Fratellanza. Quindi non si può ancora perdere tempo, con il rischio di vedere sparire il finanziamento se non vi sono progetti concreti e soluzioni percorribili alternative nell’immediato”.

I consiglieri proseguono: “Siamo pronti a riconoscere qualsiasi altro progetto che possa prevedere anche un ponte carrabile ma allo stato non c’è nulla di tutto ciò. Oggi la realtà ci indica il vincolo archeologico della Soprintendenza e l’ingegnere Sinatra del Libero Consorzio ha chiarito quale sia il quadro in cui ci muoviamo. Ringraziamo l’onorevole Assenza e il senatore Salvo Sallemi per i loro interventi, gli unici parlamentari presenti, e per il loro impegno verso il territorio”.