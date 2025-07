Ragusa – “Tutto come concordato. Giovedì scorso, in un incontro avvenuto a Palermo, alla presenza del coordinatore regionale Marcello Caruso, presente pure una delegazione iblea del partito, era stato definito il percorso dei nuovi ingressi in Forza Italia. Ed è stato corretto che il primo, così come voluto dal segretario nazionale Tajani, fosse, così come poi in effetti avvenuto, quello dell’amico onorevole Nino Minardo e, dunque, a seguire quello di altre personalità come il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì”.

Così il segretario provinciale forzista Giancarlo Cugnata a commento delle ultime novità in seno al partito. “Quello che era stato un sogno, per quanto mi riguarda – continua Cugnata – e che avevamo manifestato in occasione del congresso provinciale del gennaio 2024, cioè riportare Forza Italia ai fasti di un tempo, si sta lentamente realizzando. Nel 2027 puntiamo a fare in modo che Forza Italia si attesti intorno al 20%, grazie dunque anche all’ingresso prima dell’on. Minardo e poi del sindaco Cassì e, nei prossimi giorni, di altri amministratori della provincia di Ragusa. Tutto ciò, ovviamente, ci conforta sulla bontà del lavoro svolto e ci fa ritenere come Forza Italia sia davvero la casa dei moderati e quindi la stessa diventi molto attrattiva.

Ecco, il progetto di Berlusconi è ancora vivo e raccoglie i migliori risultati. Saluto positivamente questi prestigiosi ingressi. Incontrerò il segretario nazionale Antonio Tajani venerdì in occasione del consiglio nazionale e, credetemi, lo farò con un poco d’orgoglio rispetto ai riscontri che stiamo ottenendo. Abbiamo già avuto un primo incontro in provincia con l’on. Minardo per iniziare a lavorare sulla strategia da attuare nell’area iblea. Sono fiducioso sul fatto che questi risultati che collezioniamo ogni giorno ci daranno ancora più forza in chiave futura”.