Grande successo, ieri sera, per il concerto dei Millewatt tribute band 883. Lo spiazzale antistante la chiesa del Preziosissimo sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, dove attualmente è in fase di svolgimento la festa parrocchiale, si è riempito in ogni ordine di posto. Sono stati numerosi gli appassionati e i cultori di buona musica che si sono dati appuntamento sul posto per applaudire una band che, con il passare degli anni, continua a migliorare il proprio rendimento e la propria empatia. Un successo senza precedenti per un concerto che si tiene in occasione di questa festa, a testimonianza del fatto che la comunità ha molto apprezzato le scelte effettuate in occasione di questa edizione delle celebrazioni parrocchiali.

Anche la sagra della salsiccia e del cannolo ha rappresentato un motivo di richiamo da non poco, tanto è vero che sono andati esauriti panini a centinaia. Una bella soddisfazione per chi si è dato da fare in questo senso, consolidando un format che, con il passare degli anni, continua a essere sempre più gettonato. Per quanto riguarda gli appuntamenti religiosi, ieri pomeriggio la celebrazione del parroco della cattedrale, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato, che è stato accolto dal parroco del Preziosissimo sangue, il sacerdote Giuseppe Russelli, e dagli altri sacerdoti che operano in parrocchia, vale a dire Salvatore Guarneri e il canonico sacerdote Franco Boncoraglio.

Questa sera, alle 21, altro momento di intrattenimento da non perdere, con lo spettacolo de “Gli amici del teatro” di Chiaramonte Gulfi che porteranno in scena “Non ti pago”, commedia brillante in tre atti di Eduardo De Filippo, regia di Vito Cultrera. In serata, torna anche la sagra della salsiccia e del cannolo, Domani, invece, alle 19,30 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Al termine della celebrazione, solenne processione eucaristica per le seguenti vie: Ettore Fieramosca, Colleoni, Grecia, Atene, Danimarca, Irlanda, Dublino, Livatino, Falcone, Almirante, Fieramosca. Ci sarà, quindi, il rientro in chiesa e la solenne benedizione eucaristica. Il Santissimo sacramento sarà portato in processione dal diacono Giuseppe Bottone. Al termine della solenne processione eucaristica sono in programma le marce sinfoniche eseguite dal corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa, diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo e, a seguire, lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta Pirotecnica Iblea di Lorenzo Massari.