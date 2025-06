Ragusa – “Insieme si può” è il titolo dell’evento che si terrà mercoledì 11 giugno 2025 dalle ore 9.00 all’Auditorium dello Sviluppo Economico di via On. Di Quattro (Zona Artigianale). La giornata, promossa dalla Regione Siciliana, è organizzata dal Centro per l’Impiego di Ragusa, da Coesione Italia – Sicilia, da Sviluppo Lavoro Italia in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Giovanili e ai Servizi Sociali del Comune di Ragusa.

L’obiettivo è quello di mettere in relazione le persone con disabilità e le aziende del territorio, per favorire l’inserimento lavorativo delle cosiddette “categorie protette”. “Se il tema del lavoro è spesso ostico per i più giovani e l’emigrazione giovanile è uno dei più grandi problemi del Meridione – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili, Simone Digrandi – immaginate quanto alto possa essere lo scoglio da superare per ragazzi con disabilità. Eppure sono convinto che nelle diverse abilità sviluppate da questi ragazzi più o meno giovani, risiedano sensibilità e competenze nuove, spesso non ordinarie, capaci di arricchire le aziende che credono in loro e aprire nuovi scenari di mercato, nuove prospettive.

Per questo già da tempo il nostro InformaGiovanidà eco a tutte le offerte di lavoro dedicate a questi ragazzi: ora è tempo di incontrarsi.”

“La legge 69/99 regolamenta l’assunzione, da parte delle aziende, di quelle che, con un termine ormai desueto, sono definite “categorie protette – spiega Elvira Adamo, Assessora ai Servizi Sociali –. Molte aziende non conosco la legge oppure preferiscono pagare le sanzioni per il mancato adempimento, pensando che una persona con disabilità possa costituire un problema e un intralcio. Invece, le persone con disabilità sono una grande opportunità per le aziende e per chi nelle aziende lavora. Permettono di vedere il mondo da un altro punto di vista e favoriscono la sensibilizzazione sui tanti aspetti delle disabilità. Chi lavora insieme a una persona con disabilità scopre ogni giorno aspetti che non conosceva e abbandona pregiudizi e stereotipi. Sarebbe poi importante non parlare più di disabilità, ma di altre abilità, di talenti, che possono essere valorizzati ed espressi.” Per informazioni si può il Centro per l’Impiego di Ragusa telefonando ai numeri 0932082542 o 0932082544.