Ragusa – Un’ordinanza per vietare in Centro Storico aperture e trasferimenti di negozi per la vendita tramite distributori automatici. Lo annuncia l’assessore al centro Storico, Giovanni Gurrieri. “Considerati i fenomeni di bivacco e di abbandono di rifiuti che purtroppo tendono a verificarsi nelle immediate vicinanze – spiega l’assessore al Centro Storico, Giovanni Gurrieri – con apposita ordinanza abbiamo stabilito in via straordinaria e temporanea di vietare in Centro Storico nuove aperture e trasferimenti di negozi adibiti esclusivamente alla vendita tramite distributori automatici.

Di conseguenza, a far data da oggi e nelle more dell’approvazione del “Regolamento per il decoro, la tutela delle attività e del patrimonio culturale” già in discussione in Commissione Centri Storici, le numerose richieste di apertura di “self h24” pervenute ai nostri Uffici non potranno essere accolte.”

L’ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Ragusa al link: ordinanza sindacale numero 524.