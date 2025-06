Modica – Su iniziativa di CSQA Organo di Controllo designato dal Ministero per il Cioccolato di Modica IGP, è stato illustrato a tutte le imprese produttrici di cioccolato di Modica IGP, il nuovo Piano dei Controlli, approvato lo scorso 9 maggio dal Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del MASAF.

I lavori sono stati aperti dal Direttore del Consorzio Nino Scivoletto, presente il Presidente Salvatore Peluso, che ha dato il benvenuto ai dirigenti CSQA e alle imprese presenti in particolare quelle in atto non associate. Il Direttore ha comunicato ai presenti che il MASAF con proprio decreto ha riconosciuto il Consorzio del Cioccolato di Modica IGP, conferendo allo stesso delle funzioni importanti in materia di tutela e promozione. In particolare, alle aziende è stato reso noto che le competenze in materia di approvazione delle confezioni , nonché l’autorizzazione per l’uso della denominazione nei prodotti trasformati spetta al Consorzio cui le aziende tutte dovranno rivolgersi.

Il Piano dei Controlli è stato illustrato da Nicola Conterno e Raimondo Catzeddu responsabili rispettivamente delle produzioni Dop e IGP, mentre Catzeddu è responsabile del Prodotto Cioccolato di Modica IGP.

Un piano che si sviluppa in 15 articoli, partendo dalla disciplina delle modalità di accesso al sistema di produzione del Cioccolato di Modica, fino alla disciplina del Passaporto Digitale ora obbligatorio per tutte le imprese produttrici, siano esse aderenti al Consorzio o meno, presenti in numero di 14 su 21 alla giornata di studio.

Illustrate le novità del Portale DOPS 4.0 per il cui accesso saranno rilasciate a tutte le imprese le relative credenziali di accesso strumento innovativo per il caricamento di tutti i dati produttivi del cioccolato di Modica IGP, di ciascuna azienda.

I dirigenti di CSQA hanno fornito a domanda tutti i chiarimenti necessari, assicurando le imprese che in questa prima fase potranno avvalersi della assistenza tecnica sia telefonicamente che via mail.