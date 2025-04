Ragusa – Assemblea provinciale del Movimento 5 Stelle, sabato 12 aprile, alle 16,30, presso la saletta della Protezione civile di via Colajanni, a Ragusa. Sul tavolo, i vari temi politici, la situazione attuale, sia dopo la manifestazione di Roma ma anche in vista delle elezioni di Secondo livello. Saranno presenti la senatrice Barbara Floridia, il deputato nazionale Filippo Scerra, la deputata regionale Stefania Campo, il coordinatore regionale Nuccio Di Paola, il coordinatore provinciale Federico Piccitto, i consiglieri comunali di Ragusa e Vittoria, Sergio Firrincieli e Valentina Argentino, oltre che i referenti dei gruppi territoriali della provincia e gli iscritti.

“Ci troviamo in un momento cruciale – commenta Piccitto -. A parte le congiunture internazionali e un governo nazionale che non sa da che parte stare per tutelare gli interessi del nostro Paese, anche a livello locale viviamo un momento di transizione con le lezioni di secondo livello per le quali stiamo puntando sul fronte progressista per costruire una alternativa alle destre che soprattutto per il nostro territorio si sono mostrate avare di attenzioni e interessi. La nostra provincia in questi anni è stata bistrattata, uscendo fuori dai radar per ogni intervento degno di questo nome, se pensiamo alla Siracusa-Gela che si è interrotta e l’ultima opera importante, cioè la Ragusa-Catania, è a firma Movimento 5 Stelle.

Non parliamo dell’aeroporto di Comiso che con la privatizzazione non si sa che fine farà. Non si vedono prospettive chiare e nessuno che in questo momento sia in grado di dare risposte chiare al territorio. L’invito è naturalmente quello di esserci e di venire numerosi. Siamo coscienti e fiduciosi che un’alternativa a questa destra litigiosa e dannosa, a tutti i livelli, sia possibile. E noi siamo qui per costruirla”.