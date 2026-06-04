POZZALLO – Il sindaco Roberto Ammatuna è stato ufficialmente dimesso dall’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove era ricoverato negli ultimi giorni a causa di un problema cardiaco. Il primo cittadino ha lasciato la struttura sanitaria in buone condizioni generali ed è già rientrato nella propria abitazione.

Secondo quanto reso noto, Ammatuna trascorrerà adesso un breve periodo di convalescenza prima di riprendere a pieno ritmo l’attività amministrativa alla guida del Comune di Pozzallo.

Nei giorni scorsi il sindaco era stato colpito da un grave infarto, circostanza che aveva destato attenzione e apprensione nella comunità pozzallese. Le dimissioni dall’ospedale rappresentano un passaggio importante nel percorso di recupero del primo cittadino.

La situazione, secondo le informazioni disponibili, ha registrato un’evoluzione positiva che ha consentito ai medici di autorizzare il rientro a casa.

Dopo alcuni giorni dedicati al recupero fisico, il sindaco Roberto Ammatuna dovrebbe tornare gradualmente ai propri impegni istituzionali. L’amministrazione comunale proseguirà nel frattempo le attività ordinarie, mentre la comunità locale segue con attenzione il decorso della convalescenza.

Le dimissioni dall’ospedale di Ragusa segnano dunque una fase incoraggiante dopo il ricovero dei giorni scorsi e rappresentano una notizia accolta con favore da molti cittadini di Pozzallo.