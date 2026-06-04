Pozzallo – Incidente stradale nel pomeriggio di ieri in via Papa Giovanni XXIII, a pochi metri dall’Istituto Antonio Amore a Pozzallo. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat 500 e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del motociclo, successivamente trasferito in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.

L’impatto ha richiamato l’attenzione di numerosi residenti della zona e dei passanti presenti in quel momento. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista sarebbe stato sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto dopo il violento urto con l’autovettura.

Immediata la richiesta di soccorso da parte delle persone presenti. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente prima del trasferimento in ospedale. Nonostante la dinamica abbia inizialmente fatto temere conseguenze più serie, le prime informazioni disponibili indicano che il motociclista avrebbe riportato traumi e contusioni, senza essere in pericolo di vita.

Illeso il conducente della Fiat 500 ma sotto shock per quanto accaduto. Gli accertamenti sulla dinamica dello scontro sono in corso.