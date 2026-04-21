“L’Amministrazione Comunale di Vittoria intende esprimere il proprio più profondo orgoglio e senso di gratitudine nei confronti del concittadino Domenico Lucifora, giovane docente originario della nostra città, protagonista di un gesto di straordinario coraggio e responsabilità durante una recente gita scolastica nei pressi di Praga. Secondo quanto appreso dagli organi di informazione, nel corso del rientro da una visita didattica, il pullman su cui viaggiava una classe di studenti ha improvvisamente manifestato una grave anomalia: il conducente del mezzo, colto da un malore, ha perso lucidità mentre il veicolo procedeva a velocità sostenuta. In una situazione di evidente pericolo, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, il professor Lucifora ha dimostrato eccezionale prontezza e sangue freddo.

Senza esitazione, resosi conto della gravità dell’accaduto, ha lasciato il proprio posto accanto all’autista, assumendo il controllo del volante e riuscendo, con grande lucidità, a rallentare e fermare in sicurezza il mezzo, evitando così una possibile tragedia e mettendo in salvo gli studenti a bordo. Una volta arrestata la corsa del veicolo, grazie anche al tempestivo intervento delle forze dell’ordine presenti nelle vicinanze, l’autista è stato soccorso e affidato alle cure mediche. Nel frattempo, il docente è tornato immediatamente al fianco dei ragazzi, offrendo loro sostegno e rassicurazione dopo i momenti di comprensibile paura. Il gesto compiuto dal professor Lucifora rappresenta un esempio altissimo di senso civico, altruismo e dedizione al proprio ruolo educativo. In pochi istanti, ha saputo trasformare una situazione critica in una vicenda a lieto fine, dimostrando come la responsabilità e il coraggio possano fare la differenza.

Per tali motivazioni, l’Amministrazione Comunale di Vittoria annuncia l’intenzione di conferire ufficialmente a Domenico Lucifora un riconoscimento pubblico, quale segno tangibile di stima e gratitudine da parte dell’intera comunità cittadina. Con questo gesto, la città di Vittoria vuole rendere omaggio non solo al coraggio del suo concittadino, ma anche ai valori più autentici di solidarietà, senso del dovere e attenzione verso gli altri, che egli ha saputo incarnare in maniera esemplare”- questo il commento del Sindaco Francesco Aiello.