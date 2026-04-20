L’erogazione dell’Assegno Unico aprile 2026 sta destando preoccupazione tra migliaia di beneficiari a causa di riduzioni impreviste negli importi accreditati. Sebbene il calendario dei pagamenti sia scattato regolarmente tra il 20 e il 21 aprile, molti nuclei familiari hanno riscontrato cifre sensibilmente più basse rispetto ai mesi precedenti, in alcuni casi scese fino al minimo di legge. Questo fenomeno dipende da una serie di fattori tecnici e normativi legati all’aggiornamento dei database dell’INPS e alla verifica delle DSU presentate entro il termine del 28 febbraio.

L’Assegno Unico e Universale, introdotto nel 2022 per semplificare il sistema di welfare familiare in Italia, coinvolge oggi circa 6 milioni di nuclei familiari per un totale di oltre 9 milioni di figli. Storicamente, il mese di aprile rappresenta un momento critico per il sistema di calcolo: è infatti il periodo in cui l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale conclude l’incrocio dei dati tra le domande attive e i nuovi indicatori ISEE. Nel 2026, gli importi variano da un minimo di 58,30 euro per chi supera le soglie di reddito o non presenta la documentazione, fino a un massimo di 203,80 euro per i redditi più bassi, rendendo ogni variazione d’importo estremamente impattante sul bilancio domestico.

Le cause degli importi ridotti e il nodo ISEE

Il calo degli accrediti dell’Assegno Unico aprile 2026 può essere ricondotto a diverse motivazioni. La più comune riguarda i conguagli: l’istituto effettua controlli periodici e, se nei mesi precedenti sono state erogate somme superiori al dovuto, procede al recupero trattenendo una parte dell’importo. A questo si aggiunge la scadenza naturale di alcune agevolazioni; il compimento dei 18 anni di un figlio o la variazione della condizione lavorativa dei genitori comportano infatti un ricalcolo automatico della quota spettante.

Un’altra criticità emersa riguarda il disallineamento dei sistemi informatici. Molte famiglie hanno segnalato che l’importo è stato calcolato al minimo, come se l’indicatore non fosse mai stato presentato, nonostante la DSU fosse stata regolarmente acquisita a marzo. In questi casi, si ipotizza un mancato aggancio tecnico del nuovo ISEE alla domanda attiva. L’INPS ha comunque previsto una finestra temporale fino al 30 giugno 2026 per regolarizzare le posizioni e riconoscere gli arretrati spettanti a partire da marzo.

Cosa controllare nel fascicolo previdenziale

Per comprendere se la riduzione subita sia corretta o frutto di un errore, i contribuenti devono consultare il proprio Fascicolo Previdenziale sul portale INPS. È necessario verificare se l’indicatore risulti correttamente acquisito e se siano presenti notifiche relative a trattenute o variazioni del nucleo familiare. Se l’ISEE viene presentato in ritardo, la normativa stabilisce che la riduzione scatti immediatamente, con la possibilità di recupero delle somme solo se l’invio avviene entro la fine di giugno.

In assenza di comunicazioni ufficiali su guasti tecnici generalizzati, l’indicazione è quella di monitorare la posizione online o rivolgersi a un patronato. Chi non provvederà all’aggiornamento entro la scadenza estiva perderà definitivamente il diritto ai pagamenti arretrati e continuerà a percepire la quota base. La trasparenza dei flussi finanziari e la corretta comunicazione delle variazioni anagrafiche restano gli unici strumenti per evitare oscillazioni improvvise in un sussidio che rappresenta la principale voce di sostegno per le famiglie italiane.