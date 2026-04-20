L’amministrazione comunale di Acate ha emesso una nota ufficiale per smentire categoricamente le notizie riguardanti un presunto omicidio avvenuto a Marina di Acate. In particolare il sindaco chiarisce che il decesso di un uomo di nazionalità marocchina, ritrovato senza vita nella frazione balneare, è avvenuto per un malore improvviso. La precisazione si è resa necessaria dopo che diverse ricostruzioni infondate, circolate rapidamente sui canali social, avevano generato un clima di forte allarmismo tra i residenti.

L’amministrazione comunale ha preso una posizione netta definendo le ricostruzioni diffuse nelle ultime ore come «totalmente infondate». Il Comune di Acate ribadisce che non si è verificato alcun fatto di sangue, stigmatizzando il modo in cui il nome della città viene associato a episodi criminali inesistenti. L’allerta era scattata in seguito al rinvenimento del corpo di un cittadino straniero a Marina di Acate, ma i primi accertamenti medici hanno subito escluso segni di violenza.

Il decesso è dunque attribuibile a cause naturali, senza alcun collegamento con dinamiche criminali o ipotesi di reato. La nota istituzionale sottolinea con rammarico come la velocità dei social media abbia amplificato il falso allarme.