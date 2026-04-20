La comunità di Pozzallo piange la scomparsa di Suor Grazia Colombo, figura centrale nel panorama educativo locale e già direttrice dell’Istituto Salesiano (FMA) della città. La religiosa, che ha dedicato la sua intera esistenza alla formazione delle nuove generazioni, è morta lasciando un vuoto profondo sia nell’ambito religioso che in quello civile. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di commozione tra i numerosi ex allievi e cittadini che hanno incrociato il suo cammino pastorale.
Suor Grazia Colombo non è stata solo una guida spirituale, ma una educatrice radicata nella propria terra. Nata a Pozzallo, ha mantenuto un legame viscerale con le proprie origini, trasformando la sua vocazione in un servizio concreto per la sua gente. Sotto la sua direzione, l’Istituto Salesiano è diventato un punto di riferimento non solo per l’istruzione formale, ma anche per l’aggregazione sociale, promuovendo i valori della fede e della dedizione attraverso la semplicità del quotidiano.
Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha voluto sottolineare come la religiosa abbia “incarnato con semplicità e dedizione i valori dell’educazione salesiana e della fede”, ricordando come il suo servizio abbia formato intere generazioni. La sua capacità di ascolto e la fermezza dei suoi principi educativi restano i tratti distintivi di un mandato durato anni e caratterizzato da una costante attenzione agli ultimi.
La scomparsa di Suor Grazia Colombo rappresenta una perdita collettiva. Le istituzioni cittadine hanno espresso gratitudine per l’alto profilo umano e l’impegno profuso nel corso di una vita interamente donata agli altri. “Ai familiari e alla sua comunità religiosa giunga il nostro più sentito cordoglio”, ha dichiarato il primo cittadino, mettendo in luce l’alto servizio reso alla comunità di Pozzallo nel corso dei decenni.
Lascia un commento