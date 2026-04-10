La quarta edizione della ScoglittiRace trasformerà la frazione di Vittoria nella capitale del podismo siciliano domenica 12 aprile. Oltre 450 atleti, in rappresentanza di nove nazioni, si sfideranno lungo un percorso omologato FIDAL e inserito nel calendario World Athletics.

L’evento, organizzato dall’Athlon Kamarina, non rappresenta soltanto la quarta prova del Grand Prix regionale di mezze maratone, ma assegnerà ufficialmente i titoli regionali individuali Assoluti sulla distanza dei 21,097 km. La competizione si inserisce in un contesto di crescita costante per il turismo sportivo del litorale ibleo, capace di attrarre flussi internazionali in un periodo di destagionalizzazione che genera un impatto economico significativo sulle strutture ricettive locali.

I protagonisti e le sfide internazionali della ScoglittiRace

Il parterre di quest’anno promette prestazioni cronometriche di rilievo grazie alla presenza di top runner africani con personali d’eccezione. I riflettori sono puntati sul keniano Simon Ekidor, reduce dai successi di Firenze e Stracivitanova con un primato di 1h01’23”, e sul burundese Jean Vianney Niyomukiza, accreditato di un tempo di 1h01’45”.

La pattuglia dei partenti è composta da 77 società, con l’Athlon Kamarina a guidare il gruppo con 41 iscritti, seguita da Megara Running (25) e Catania Running Club (23). Accanto alla distanza regina, la manifestazione propone la quinta edizione del 10K Trofeo Pescamare e una camminata sportiva aperta a famiglie e amatori, confermando la vocazione inclusiva dell’evento. Tra i veterani spicca Angelo Profeta, 79 anni, mentre i più giovani al via sono la ventenne Annamaria Condorelli e il diciottenne Nunzio Frazzetto.

“Siamo orgogliosi di vedere la ScoglittiRace confermarsi anno dopo anno come un evento di spessore e molto gradito dagli appassionati del mondo della corsa, mantenendo sempre un livello di qualità molto alto”, ha dichiarato la presidente dell’Athlon Kamarina, Loredana Busacca. “Per noi non è solo una gara, ma una vera festa dello sport e del territorio, capace di coinvolgere atleti, famiglie e appassionati in un contesto unico”.

Statistiche e percorso tecnico della mezza maratona

Il tracciato, noto per la sua velocità, prevede la partenza unica alle ore 9:30 da piazza Sorelle Arduino. Se la 10 km si risolverà in un unico giro, gli atleti della mezza maratona affronteranno due tornate più una breve appendice tecnica per garantire l’esatta distanza regolamentare. I dati statistici evidenziano una forte partecipazione nelle categorie Master: la SM50 maschile conta 65 atleti, mentre al femminile la SF45 domina con 18 atlete.

L’albo d’oro recente vede i trionfi di Loitanyang Simon Kibet e Tania Militello nella 21 km del 2025, mentre nella distanza breve si imposero Mohamed Idrissi e Virginia Salemi. La conferma di un cast internazionale di questo livello proietta la gara ragusana tra i principali appuntamenti podistici del Sud Italia, consolidando un trend che vede le maratone siciliane registrare un incremento medio di iscritti del 15% nell’ultimo triennio.