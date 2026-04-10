Una nuova tragedia colpisce il settore dell’edilizia siciliana: il crollo gru a Palermo avvenuto oggi, 10 aprile 2026, ha causato la morte di due operai e il ferimento grave di un terzo collega. L’incidente si è verificato durante le operazioni di movimentazione in un cantiere urbano, riaccendendo immediatamente il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il sindacato Cisal è intervenuto duramente sulla vicenda, definendo l’accaduto come l’ennesimo segnale di un sistema di prevenzione che necessita di riforme radicali. I rappresentanti sindacali hanno espresso immediato cordoglio alle famiglie coinvolte, chiedendo al contempo che la magistratura faccia piena luce sulle responsabilità del cedimento strutturale della gru.

“La morte di due operai a Palermo e il ferimento di un terzo, a causa del crollo di una gru, sono inaccettabili”, hanno dichiarato Giuseppe Badagliacca, Nicola Scaglione e Gianluca Colombino di Cisal. Per i dirigenti sindacali, non è più tollerabile che la cronaca quotidiana debba registrare simili eventi in un Paese che dovrebbe fare della tutela del lavoratore un pilastro costituzionale.

La reazione del mondo sindacale punta il dito contro la carenza di verifiche ispettive sistematiche. La richiesta è quella di un potenziamento degli organici incaricati di monitorare i cantieri, specialmente in una fase di forte espansione edilizia legata ai fondi per le infrastrutture urbane che caratterizzano questa stagione economica.

“Non è pensabile che in Italia si possa ancora morire sul lavoro: è un’emergenza nazionale su cui servono interventi forti e controlli severi da parte dell’Inail e dell’Ispettorato del lavoro“, concludono gli esponenti di Cisal. L’auspicio è che questo tragico crollo gru a Palermo non resti confinato alla cronaca nera, ma spinga le istituzioni verso un monitoraggio più rigido dei protocolli di sicurezza e dello stato manutentivo dei mezzi d’opera.