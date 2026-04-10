Il Comune di Santa Croce Camerina ha attivato il proprio Canale Telegram ufficiale, integrando un nuovo tassello nella strategia di digitalizzazione dei servizi al cittadino. Lo strumento permette la diffusione istantanea di informazioni riguardanti la viabilità, le scadenze amministrative e le allerte meteo direttamente sugli smartphone degli iscritti.

L’adozione di piattaforme di messaggistica istantanea da parte della Pubblica Amministrazione italiana ha subito un’accelerazione del 40% nell’ultimo biennio, trasformando il paradigma della comunicazione istituzionale. In un territorio come quello ibleo, caratterizzato da frazioni balneari e zone rurali, la tempestività nel trasmettere avvisi di protezione civile risulta determinante per la sicurezza pubblica, superando i limiti della tradizionale affissione o della semplice pubblicazione sui siti web.

Innovazione e comunicazione digitale a Santa Croce Camerina

Il nuovo servizio si affianca al già esistente canale WhatsApp, che ha superato la soglia dei 650 iscritti, e al sistema “Sindaci in Contatto”. Questa architettura informativa punta a ridurre la distanza tra l’istituzione e la comunità, sfruttando le abitudini digitali consolidate della popolazione. Il sistema opera come un feed informativo unidirezionale, garantendo la massima velocità di consultazione senza il rischio di sovrapposizioni o spam.

“Con l’attivazione del Canale Telegram – afferma il sindaco Peppe Dimartino – continuiamo a investire su strumenti che rendono la comunicazione tra Comune e cittadini sempre più diretta, veloce ed efficace. Il nostro obiettivo è garantire a tutti un accesso semplice e immediato alle informazioni che riguardano la vita della comunità”.

Privacy e gestione delle informazioni istituzionali

Un aspetto centrale della nuova piattaforma riguarda la sicurezza e la riservatezza dei dati. Sia Telegram che WhatsApp vengono gestiti dall’ente nel pieno rispetto dell’anonimato: gli iscritti non possono visualizzare i contatti degli altri utenti, eliminando i rischi legati alla visibilità del numero di telefono tipici dei gruppi tradizionali. Questo approccio favorisce una partecipazione più ampia e serena alla vita pubblica del paese.

“Negli ultimi mesi abbiamo avviato un importante percorso di potenziamento dei canali informativi del Comune – prosegue Dimartino –. Il canale WhatsApp, il restyling del sito istituzionale, l’aggiornamento costante dei nostri canali social e il servizio ‘Sindaci in Contatto’ rappresentano strumenti fondamentali per mantenere un rapporto diretto con i cittadini”. L’iscrizione al servizio è libera e gratuita, accessibile tramite link diretto o ricerca all’interno dell’applicazione.