L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha segnato una svolta storica nel trattamento delle patologie onco-ematologiche. Il Comitato per i medicinali a uso umano (CHMP) ha espresso parere favorevole alla variazione per daratumumab, rendendolo ufficialmente il primo farmaco antitumorale sottocutaneo approvato per l’autosomministrazione in Europa. La decisione riguarda i pazienti affetti da mieloma multiplo e amiloidosi da catene leggere (AL), che potranno ora gestire la terapia fuori dalle mura ospedaliere.

La nuova modalità operativa prevede che, a partire dalla quinta dose, i pazienti o i loro caregiver possano somministrare il farmaco in autonomia. Questo passaggio fondamentale resta comunque subordinato al via libera del medico curante e a un percorso di formazione adeguato, volto a garantire la massima sicurezza. La variazione coinvolge tutte le 10 indicazioni terapeutiche della formulazione sottocutanea, offrendo una copertura completa per le diverse fasi della malattia.

Daratumumab e l’innovazione nelle cure oncologiche

L’impatto di questa decisione sulla qualità della vita dei malati è considerevole. Thomas Lund, esperto di ematologia presso l’Università della Danimarca Meridionale, ha sottolineato come la novità riduca la necessità di continui spostamenti verso i centri specializzati: «La possibilità di autosomministrazione di daratumumab sottocute rappresenta una svolta per le persone con mieloma multiplo, il cui trattamento prevede frequenti visite in ospedale, con un notevole impatto sulla vita quotidiana loro e dei caregiver».

Oltre al beneficio per il singolo, l’approvazione promette di generare un circolo virtuoso per l’intero comparto sanitario. Secondo Lund, infatti, questo cambiamento «alleggerisce la pressione sui sistemi sanitari e dall’altro permette di offrire ai pazienti il trattamento più adatto alle loro esigenze e preferenze, mantenendo la comprovata sicurezza ed efficacia di daratumumab». La medicina territoriale assume così un ruolo centrale nella gestione di patologie complesse, trasformando l’ospedale in un luogo di diagnosi e monitoraggio critico piuttosto che di semplice somministrazione.

Il contesto del mieloma multiplo in Italia e in Europa

Il mieloma multiplo rappresenta circa l’1% di tutti i tumori e il 10% dei tumori del sangue. In Italia, si stima che ogni anno vengano diagnosticati oltre 5.700 nuovi casi, con una prevalenza che tende ad aumentare grazie ai progressi della ricerca scientifica e all’allungamento della sopravvivenza. Tradizionalmente, la gestione di questa neoplasia delle plasmacellule ha richiesto percorsi terapeutici intensivi in regime di Day Hospital, con costi indiretti elevati per le famiglie legati al trasporto e alle assenze lavorative.

L’introduzione di anticorpi monoclonali come l’anti-CD38 ha già radicalmente cambiato la prognosi nell’ultimo decennio, ma la barriera logistica rimaneva un ostacolo per molti. Per approfondire le statistiche e le nuove linee guida cliniche, è possibile consultare il portale istituzionale dell’ Agenzia Europea per i Medicinali (EMA). La digitalizzazione dei servizi sanitari e l’empowerment del paziente sono oggi i pilastri su cui si fonda la nuova oncologia europea.

Ester in ‘t Groen, responsabile ematologia per l’area EMEA di Johnson & Johnson, ha ricordato il percorso decennale del farmaco: «Fin dalla sua prima approvazione, avvenuta quasi dieci anni fa, daratumumab ha rivoluzionato il trattamento del mieloma multiplo, diventando una terapia di riferimento in tutte le fasi della malattia». La variazione approvata oggi chiude il cerchio di un’evoluzione che punta a rendere il cancro una malattia sempre più gestibile, riducendo lo stigma e la dipendenza dalle strutture sanitarie per le procedure di routine.