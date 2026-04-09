Un incidente stradale dalle conseguenze potenzialmente drammatiche si è verificato nel primo pomeriggio a Modica, nella piazzetta situata tra via Carlo Papa e via Giovanni Muriana. Una conducente, al volante della propria vettura, ha perso il controllo del mezzo finendo per tranciare una conduttura della rete del metano, provocando un’immediata emergenza ambientale e di sicurezza.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna alla guida di una Fiat Punto avrebbe accelerato involontariamente anziché frenare. La corsa del veicolo è terminata prima contro un’auto regolarmente parcheggiata e, successivamente, contro la parete di uno stabile. Nonostante la velocità ridotta, l’angolazione dell’impatto è stata tale da causare la rottura netta del tubo del gas che serviva l’edificio.

Intervento dei tecnici e messa in sicurezza a Modica

Il forte odore di gas sprigionatosi immediatamente ha allertato residenti e passanti, facendo scattare i protocolli di emergenza. La conducente, sebbene in stato di shock, è rimasta miracolosamente illesa e non ha necessitato di cure mediche da parte del personale del 118. L’area è stata prontamente circoscritta per evitare rischi di esplosione o intossicazione.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti d’urgenza i tecnici della società di distribuzione del metano, i quali hanno provveduto a intercettare la perdita e a chiudere il flusso del gas nel tratto interessato. L’isolamento della condotta ha permesso di neutralizzare il pericolo in tempi brevi, consentendo l’avvio delle operazioni di ripristino dell’impianto.

Non sono stati rilevati danni strutturali significativi all’edificio coinvolto, limitando l’entità dei danni materiali alle vetture e alla rete di distribuzione. La situazione è tornata sotto controllo nel tardo pomeriggio, con la riapertura dei tratti stradali interdetti e il graduale ripristino della circolazione veicolare nella zona alta della città. (Foto repertorio)