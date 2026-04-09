Incidente stradale oggi all’ingresso di Ispica che ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante, causando forti rallentamenti alla circolazione. L’impatto, avvenuto nei pressi del campo sportivo comunale, ha attivato immediatamente la macchina dei soccorsi e delle forze dell’ordine in una zona densamente trafficata.

Il sinistro si è verificato in un tratto cruciale per la mobilità cittadina, proprio a ridosso delle aree residenziali che costeggiano l’impianto sportivo comunale. I danni più ingenti sono stati rilevati su un’autovettura di colore chiaro, che ha riportato distruzioni visibili sulla fiancata e sulla parte anteriore, segno di un impatto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi per gli occupanti.

Dinamica e gestione del traffico all’ingresso di Ispica

Le autorità sono attualmente al lavoro per accertare le responsabilità e l’esatta dinamica dello scontro. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorritori del 118 per prestare le prime cure mediche, mentre le forze dell’ordine hanno provveduto a effettuare i rilievi di rito necessari per ricostruire la traiettoria dei veicoli coinvolti.

La presenza dei mezzi incidentati sulla carreggiata ha generato rallentamenti significativi in entrata e in uscita dal centro abitato, con code che si sono formate rapidamente lungo l’arteria principale. Gli agenti hanno gestito il flusso veicolare a senso unico alternato per permettere la rimozione dei mezzi e la successiva messa in sicurezza della sede stradale, operazione resa complessa dalle dimensioni del camion coinvolto.

Fortunatamente, nonostante la spettacolarità dell’impatto e la preoccupazione iniziale tra i residenti della zona, la situazione è tornata progressivamente sotto controllo. Una volta sgomberata l’area dai detriti, il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente, sebbene le indagini proseguano per chiarire se la collisione sia stata causata da una mancata precedenza o da una distrazione in un punto della viabilità già noto per la sua criticità.