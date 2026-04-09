Domenica 12 aprile Ragusa ospita Vivicittà 2026, la manifestazione podistica amatoriale giunta alla quinta edizione con il titolo di Memorial Titta Tumino. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della gara, la Polizia Locale ha emesso l’ordinanza n. 227 dell’8 aprile 2026: dalle ore 7 alle ore 13 scattano chiusure stradali, divieti di sosta con rimozione forzata e modifiche alle linee degli autobus urbani nel centro città.

Il cuore dei provvedimenti viabilistici riguarda due assi centrali. Viale Tenente Lena, nel tratto tra Piazza Gramsci e Piazza Libertà, sarà chiuso al traffico veicolare in entrambe le direzioni. Stesso trattamento per Viale del Fante, nel tratto compreso tra Via Carducci e Piazza Libertà. Le due arterie, normalmente tra le più frequentate del centro, ospiteranno la partenza e l’arrivo della corsa.

I divieti di sosta con obbligo di rimozione forzata riguardano Viale Tenente Lena nel tratto già indicato, la porzione di Piazza Libertà antistante il civico 119, e il lato sinistro del Ponte Papa Giovanni XXIII nel tratto in direzione Via San Vito. Chi lascia il veicolo in queste aree rischia il carro attrezzi: l’indicazione è di liberare gli spazi prima delle 7.

Il Ponte Giovanni XXIII non sarà chiuso integralmente: i concorrenti vi transiteranno all’interno di un corridoio delimitato da transenne, lasciando spazio al traffico residuo. Il personale della Polizia Locale presidierà tutte le intersezioni del percorso di gara, con la facoltà di consentire l’attraversamento delle strade solo in condizioni di sicurezza garantita.

Il percorso di gara e le modifiche agli autobus urbani

Gli autobus urbani che normalmente percorrono le strade interessate dalla corsa podistica di Ragusa modificheranno il loro itinerario per l’intera durata dei provvedimenti, dalle 7 alle 13. Chi si sposta in città domenica mattina con i mezzi pubblici è invitato a verificare le variazioni di percorso presso i canali informativi dell’azienda di trasporto.

La segnaletica temporanea sarà installata e sorvegliata dagli organizzatori della manifestazione, come previsto dall’ordinanza.

Vivicittà è una delle gare podistiche amatoriali più longeve d’Italia: nata nel 1984 su iniziativa dell’Unione Italiana Sport Per tutti (Uisp), si svolge ogni anno in decine di città contemporaneamente, nella domenica più vicina alla Giornata della Terra. L’edizione ragusana, intitolata alla memoria di Titta Tumino, è alla sua quinta edizione consecutiva e si è affermata come uno degli appuntamenti sportivi di primavera più attesi nel calendario cittadino.

Per i residenti e gli automobilisti che transitano abitualmente nelle zone interessate, il consiglio è di programmare gli spostamenti su percorsi alternativi nelle prime ore della mattina di domenica, tenendo conto che i provvedimenti restano in vigore fino alle 13 anche in caso di conclusione anticipata della gara.