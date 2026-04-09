L’Italia si prepara a un evento atmosferico di portata rilevante: una densa nube di polvere del Sahara sta per attraversare il Mediterraneo, con un picco di intensità previsto per lunedì 13 aprile. Il fenomeno, innescato da una depressione in risalita dal Nord Africa, trasformerà il panorama visivo di molte regioni, rendendo i cieli opachi e carichi di sedimenti.

Le intrusioni di polveri sahariane non sono una novità per il bacino del Mediterraneo, ma la loro frequenza e intensità sembrano risentire dei cambiamenti nei pattern della circolazione atmosferica. Secondo i dati del servizio di monitoraggio Copernicus, ogni anno circa 182 milioni di tonnellate di polvere lasciano il deserto africano. Di queste, una quota significativa raggiunge l’Europa, influenzando non solo il meteo locale ma anche i sistemi tecnologici, come i pannelli fotovoltaici che possono subire cali di efficienza fino al 15-20% a causa della copertura sedimentaria.

Il cedimento del promontorio anticiclonico aprirà la strada a forti venti di Scirocco. Già da domenica 12 aprile le prime nubi di polvere raggiungeranno Sardegna, Sicilia e Calabria, estendendosi lunedì a quasi tutto il Paese, fino alla Pianura Padana. La concentrazione di particolato sarà tale da rendere l’aria lattiginosa, con una riduzione della visibilità che potrebbe interessare anche le rotte aeree.

Salute e dinamiche della polvere sahariana in sospensione

La genesi del fenomeno risiede in venti intensi, oltre i 50-60 km/h, che sollevano la sabbia verso la media troposfera. Il meteorologo Daniele Ingemi spiega i dettagli tecnici della risalita: “Questi venti sollevano ingenti quantità di polvere e pulviscolo desertico, creando vere e proprie nuvole di polvere, sollevate verso la media troposfera da moti convettivi (correnti ascensionali) che favoriscono uno spostamento su grandi distanze.”

Questa caligine non è priva di rischi per la salute. Le particelle più fini, classificate come PM2,5, possono penetrare in profondità nell’apparato respiratorio. Ingemi avverte che: “La caligine prodotta dalla presenza di queste polveri in sospensione provoca un peggioramento della qualità dell’aria e una riduzione della visibilità che può influire sull’aviazione.” Oltre ai disagi per il volo, il particolato può irritare le vie respiratorie e aggravare patologie polmonari preesistenti.

Tuttavia, il pulviscolo desertico svolge un ruolo ecologico fondamentale. Se da un lato sporca auto e balconi con deposizioni umide e secche, dall’altro agisce come un potente fertilizzante naturale. Il ferro e il fosforo contenuti nella sabbia favoriscono la fotosintesi del fitoplancton negli oceani e arricchiscono foreste lontane. Studi della NASA confermano che queste nubi attraversano l’Atlantico per nutrire la foresta amazzonica, dimostrando come un disagio meteorologico locale sia in realtà un tassello vitale per l’equilibrio biologico globale.