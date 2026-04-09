Il pagamento dell’Assegno Unico di aprile 2026 è atteso nella seconda metà del mese, con date diverse a seconda della situazione familiare di ciascun beneficiario. L’INPS eroga il contributo in modo automatico per chi ha già la domanda accolta, ma alcune famiglie potrebbero ricevere un importo diverso rispetto ai mesi precedenti. Ecco cosa sapere per non farsi trovare impreparati.

Per la maggior parte dei nuclei familiari — quelli che non hanno registrato variazioni di reddito o composizione del nucleo — l’accredito è previsto per domenica 20 e lunedì 21 aprile 2026. Chi invece ha presentato una nuova domanda o ha comunicato modifiche rilevanti dovrà attendere l’ultima settimana del mese, tra il 27 e il 30 aprile.

Esiste poi una terza casistica: le famiglie che ricevono l’Assegno Unico per la prima volta vedranno l’importo accreditato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda, con uno sfasamento temporale che vale la pena tenere a mente.

Il pagamento avviene d’ufficio e in modo continuativo per tutti i nuclei con domanda già accolta negli anni precedenti. Resta però a carico delle famiglie l’obbligo di comunicare all’INPS eventuali cambiamenti: la nascita di un nuovo figlio, ad esempio, richiede l’apertura di una nuova scheda, così come l’aggiornamento della posizione dei figli che raggiungono la maggiore età.

Assegno Unico aprile 2026: perché l’importo potrebbe essere diverso

Alcune famiglie potrebbero notare una cifra diversa rispetto ai mesi precedenti. Il fattore principale è l’ISEE 2026: chi non ha aggiornato il proprio indicatore della situazione economica entro il 28 febbraio — termine ordinario per la presentazione — riceve automaticamente la quota minima prevista dalla normativa. È ancora possibile rimediare: l’INPS consente la rettifica dell’ISEE entro giugno 2026, con eventuale ricalcolo degli importi arretrati.

Per chi invece ha già l’ISEE aggiornato, l’importo di aprile dovrebbe essere sostanzialmente stabile rispetto a marzo. Dal 1° gennaio 2026 è operativa la rivalutazione ISTAT, calcolata sulla base di un incremento dell’1,4% riferito all’andamento dell’inflazione nel 2025.

L’Assegno Unico è un sostegno economico introdotto nel 2022 che ha unificato una serie di misure preesistenti a favore delle famiglie con figli a carico. Secondo i dati INPS, nel corso del 2024 ha raggiunto oltre 6 milioni di nuclei familiari in Italia, per una spesa complessiva superiore a 18 miliardi di euro annui. In Sicilia, regione con uno dei tassi di natalità più bassi del Mezzogiorno, il contributo rappresenta una delle voci di sostegno al reddito familiare più diffuse, in particolare nelle province con maggiori sacche di povertà relativa come Ragusa, Caltanissetta ed Enna.

Il calendario dei pagamenti per il resto del 2026

Le date previste per i prossimi mesi — riferite ai pagamenti senza variazioni — seguono una cadenza regolare: 20-21 maggio, 18-19 giugno, 20-21 luglio, 18-19 agosto, 21-22 settembre, 21-22 ottobre, 19-20 novembre e 16-17 dicembre. Le date relative ai nuclei con variazioni slitteranno di qualche giorno, nell’ultima settimana del mese corrispondente.

Il contributo spetta a tutti i lavoratori — dipendenti pubblici e privati, autonomi, pensionati e disoccupati — purché residenti in Italia, soggetti a tassazione nel Paese e in possesso dei requisiti di cittadinanza o permesso di soggiorno previsti dalla normativa vigente.