Il Parco Urbano Fonte Paradiso si prepara a ospitare una nuova edizione di “Cibus sano in Corpore sano”, l’iniziativa che mette al centro il benessere fisico e la corretta alimentazione. L’evento, in programma sabato 11 aprile a Santa Croce Camerina, nasce dalla sinergia tra il GAS Mazzarelli e la Pro Loco locale. Il progetto punta a trasformare l’area verde in un hub esperienziale dove l’attività sportiva e il consumo consapevole si fondono con la creatività artistica, offrendo ai cittadini un’alternativa alla routine urbana nel segno della sostenibilità e della convivialità.

La giornata inizierà alle ore 9:00 con l’accoglienza degli artisti per l’estemporanea “Pennellate di Pace 2026”, un’iniziativa ideata da Gianni Giacchi. Successivamente, dalle ore 10:00, il parco si popolerà con i banchi del mercatino contadino targato GAS Mazzarelli, dove i produttori locali presenteranno le proprie eccellenze stagionali. Il programma prevede inoltre sessioni di pilates curate da Gessica Rimmaudo e attività di Zumba Kids per i più piccoli, culminando in un grande pic-nic collettivo previsto per le 11:30.

Mercatino contadino e benessere al Parco Fonte Paradiso

La promozione della salute passa inevitabilmente attraverso il contatto con la terra e i suoi prodotti. La presenza del mercatino all’interno di “Cibus sano in Corpore sano” non è soltanto una vetrina commerciale, ma un momento di educazione alimentare volto a far riscoprire il valore della spesa a chilometro zero. Incontrare direttamente chi coltiva il cibo permette di accorciare la filiera, garantendo freschezza e tracciabilità, elementi cardine per una dieta equilibrata e per il sostegno all’economia agricola del territorio ibleo.

Il parco non sarà solo teatro di scambi commerciali e sportivi, ma anche di riflessione sociale. Nel pomeriggio, alle 11:45, l’associazione “La Vita è Bella” curerà il laboratorio creativo “Coloriamo la Pace” dedicato ai bambini. Contemporaneamente, i partecipanti all’estemporanea lavoreranno sulle proprie tele per dare forma a una visione condivisa di pace universale. Le opere realizzate durante la giornata verranno infine esposte in una mostra collettiva alle ore 16:30, chiudendo il cerchio di una manifestazione che vede il parco come un laboratorio sociale a cielo aperto.

Il valore dei Parchi Urbani nella provincia di Ragusa

Il recupero funzionale del Parco Urbano Fonte Paradiso si inserisce in una tendenza provinciale di valorizzazione delle aree verdi come presidi di salute pubblica. Negli ultimi anni, la provincia di Ragusa ha visto un incremento del 12% nelle attività outdoor organizzate da enti del terzo settore, un dato che conferma il bisogno della comunità di riappropriarsi degli spazi naturali. Questi luoghi non sono più considerati solo zone di passaggio, ma diventano infrastrutture sociali capaci di mitigare lo stress urbano e favorire l’integrazione tra diverse fasce d’età, dai bambini agli anziani.