L’Inps ha ufficializzato il calendario per il assegno unico aprile 2026, confermando una distribuzione degli accrediti organizzata in due tranche distinte per i nuclei familiari beneficiari. Il piano dei pagamenti per questo mese non riguarda solo il sostegno ai figli, ma copre l’intero ventaglio delle misure assistenziali e previdenziali, comprese le pensioni, la NASpI e l’Assegno di inclusione. La strategia di scaglionamento adottata dall’ente mira a gestire l’ingente flusso di transazioni finanziarie verso milioni di cittadini italiani, garantendo al contempo la verifica dei requisiti reddituali aggiornati tramite le nuove DSU.

Per quanto riguarda il assegno unico aprile 2026, l’Istituto ha previsto una prima finestra temporale tra il 20 e il 21 del mese per i beneficiari storici che non hanno registrato variazioni nella propria domanda o nell’importo spettante. Al contrario, l’erogazione slitterà all’ultima settimana di aprile, indicativamente tra il 27 e il 30, per le famiglie che hanno presentato una nuova istanza, modificato i dati del nucleo o aggiornato recentemente l’indicatore Isee. Questo ritardo tecnico è necessario per consentire agli uffici di ricalcolare le quote spettanti in base alle nuove soglie di reddito e alle eventuali maggiorazioni previste per i nuovi nati o per i figli con disabilità.

Pensioni, NASpI e scadenze per gli ammortizzatori sociali

Il mese di aprile si è aperto con l’accredito delle pensioni, avvenuto regolarmente mercoledì 1° aprile per chi riceve il trattamento su conto corrente bancario o postale. Coloro che preferiscono il ritiro in contanti presso gli uffici di Poste Italiane hanno invece seguito una turnazione alfabetica serrata, il cui completamento è previsto entro l’8 aprile. Parallelamente, i lavoratori che beneficiano della NASpI o della Dis-Coll vedranno i propri accrediti arrivare tra l’8 e il 15 aprile. Le tempistiche effettive possono tuttavia subire variazioni individuali in base alla data di presentazione della domanda originale e ai tempi di istruttoria delle sedi territoriali.

L’efficienza di questo sistema di pagamenti è fondamentale per l’economia reale della Sicilia, dove l’incidenza delle misure di sostegno al reddito è storicamente superiore alla media nazionale. Secondo i dati del monitoraggio Inps, le prestazioni a sostegno della famiglia e della disoccupazione rappresentano un pilastro per i consumi interni dell’Isola, soprattutto nelle aree con tassi di occupazione più fragili. La precisione dei flussi finanziari governati dall’Inps nel 2026 riflette un percorso di digitalizzazione che ha ridotto drasticamente i tempi di attesa rispetto al passato, pur richiedendo ai cittadini un monitoraggio costante del proprio fascicolo previdenziale online.

Assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro: le date di ricarica

Novità importanti riguardano anche le misure post-Reddito di Cittadinanza. Per l’Assegno di inclusione (Adi), l’Istituto ha fissato il primo accredito per le nuove domande accolte al 15 aprile. Chi è già percettore e deve ricevere la ricarica mensile ordinaria vedrà invece il saldo disponibile a partire dal 28 aprile. Lo stesso schema temporale si applica al Supporto formazione e lavoro (SFL), il sussidio da 500 euro destinato ai soggetti occupabili che partecipano a percorsi di riqualificazione professionale.

In questo caso, i pagamenti partiranno dal 15 aprile per le istanze più recenti e dal 28 aprile per chi ha già avviato il percorso o ha presentato richiesta entro la metà del mese precedente. Per verificare lo stato della propria pratica o per consultare ulteriori dettagli sulle modalità di erogazione, è possibile accedere al portale dell’ Inps. Resta fondamentale per tutti i beneficiari assicurarsi che la propria documentazione Isee sia corretta per evitare sospensioni improvvise delle prestazioni.