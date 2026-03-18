“La notizia dell’assalto ai danni di due sportelli bancomat ad Acate e di una gioielleria a Comiso lascia sgomenti e preoccupati. Siamo dinanzi a bande del crimine spregiudicate e organizzate che arrivano persino a bloccare le strade con un camion mettendo a rischio la vita dei Carabinieri che erano accorsi a sirene spiegate”. A parlare è il senatore di Fratelle D’Italia, Salvo Sallemi.

“Un episodio che poteva avere conseguenze tragiche e che trasforma un reato contro la proprietà in un attentato alla sicurezza e all’incolumità pubblica. La mia più totale solidarietà va all’Arma dei Carabinieri e agli uomini coinvolti nel sinistro – afferma Sallemi – così come mi stringo alle imprese colpite da questi episodi criminali.

Piena vicinanza alle comunità di Acate e Comiso e alle loro amministrazioni. E’ il momento in cui le istituzioni debbono essere unite per fare da scudo a questa recrudescenza criminale.

Sono certo che le nostre forze dell’ordine sapranno mettere in campo le contromisure adeguate con la consueta professionalità e auspico che questi malviventi vengano presto assicurati alla giustizia”.