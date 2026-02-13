Ragusa – L’intesa, firmata dalla Presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari e dai Sindaci dei Comuni iblei, punta alla costruzione di un cartellone unico e coordinato dei Carnevali del territorio. “L’obiettivo è valorizzare in modo integrato le tradizioni locali, rafforzare l’attrattività turistica dell’area iblea e generare ricadute positive sull’economia del territorio, con particolare attenzione alla destagionalizzazione dei flussi e alla promozione delle aree interne. Il Libero Consorzio, in qualità di ente di area vasta con competenze in materia di sviluppo economico e promozione turistica, svolgerà il ruolo di coordinatore. È prevista l’istituzione di un tavolo tecnico, composto da un referente per ciascun Comune, con il compito di programmare, monitorare e armonizzare le iniziative, oltre a verificare la coerenza degli eventi con le finalità dell’accordo”, spiega la Presidente.

A partire dal 2027 sarà realizzato un cartellone unico dei Carnevali degli Iblei, accompagnato da una promozione unitaria, un logo e una denominazione condivisa. L’accordo impegna inoltre le amministrazioni a coinvolgere operatori turistici ed enogastronomici, associazioni e realtà del Terzo settore, promuovendo modelli di amministrazione condivisa e prestando attenzione alla sostenibilità ambientale degli eventi. Per sostenere il progetto, il Libero Consorzio destinerà 60 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da ripartire tra i Comuni aderenti. Le risorse saranno integrate da fondi comunali e da eventuali contributi pubblici e privati, sulla base dei programmi annuali condivisi in sede di coordinamento.