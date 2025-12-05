Con l’introduzione della Rottamazione Quinquies nella Legge di Bilancio 2026, il Governo rilancia la “pace fiscale” offrendo ai contribuenti con arretrati una via d’uscita a lunghissimo termine. Questa quinta edizione della definizione agevolata si applica ai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) e promette di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese vive, con il taglio netto di sanzioni, interessi e aggio di riscossione.
I tratti distintivi della nuova sanatoria
La Quinquies si differenzia dalle versioni precedenti per due elementi chiave:
- Finestra temporale ampia: copre i carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
- Dilazione Maxi: permette il pagamento in 54 rate bimestrali, estendendo il piano di rientro fino al 2035.
Cosa si risparmia e cosa si paga
Il vero vantaggio della Rottamazione sta nel forte abbattimento del debito, che per cartelle datate può superare il 50% dell’importo totale.
|Componenti Dovute (Da Pagare)
|Componenti Eliminate (Risparmio)
|Capitale originariamente dovuto imposta o contributo
|Sanzioni amministrative e tributarie
|Spese di notifica e procedura esecutiva
|Interessi di mora e per ritardata iscrizione a ruolo
|Aggio di riscossione
|Somme aggiuntive sui contributi previdenziali
Chi può aderire e quali debiti rientrano
La Quinquies si concentra principalmente sui debiti da imposte dichiarate e non versate.
- Inclusi: somme risultanti da dichiarazioni presentate Irpef, Iva, ecc. e non pagate, debiti emersi da controlli automatizzati avvisi bonari e contributi INPS non versati non da accertamento ispettivo. Potrebbero rientrare anche multe e tributi locali si attendono istruzioni AdER.
- Esclusi: debiti derivanti da accertamenti diretti atti impositivi complessi, recuperi di aiuti di Stato e somme connesse a condanne penali o contabili.
Scadenze e calendario dei pagamenti
L’ adesione avviene esclusivamente in via telematica sul portale AdER.
|Fase e Scadenza
|Dettaglio Operativo
|Apertura Domande 2026
|Attorno al 20 gennaio 2026 AdER attiva la piattaforma entro 20 giorni dalla Legge di Bilancio.
|Termine Ultimo Domanda
|30 aprile 2026.
|Comunicazione AdER
|30 giugno 2026 invio dell’ importo dovuto e del piano rateale.
|Prima o Unica Rata
|31 luglio 2026.
|Seconda Rata
|30 settembre 2026.
|Rate Successive
|Cadenza bimestrale gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre, novembre fino al 31 maggio 2035.
La presentazione della domanda comporta l’immediata sospensione di nuovi fermi, ipoteche e procedure esecutive sui debiti inclusi.
Il costo della dilazione e il rischio decadenza
- Interessi: sulle rate successive alla prima si applica un tasso di interesse del 4% annuo salvo emendamenti parlamentari che lo riducano al 3% annuo, il doppio rispetto alla Quater. Chi paga in unica soluzione evita qualsiasi interesse.
- Decadenza immediata: si decade dai benefici se non si pagano due rate anche non consecutive o l’ultima rata.
- Nessuna Tolleranza: a differenza della Quater, il testo attuale non prevede i 5 giorni di tolleranza per i ritardi. Le scadenze sono da considerarsi rigide.
