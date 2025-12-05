Pozzallo – Il Sottotenente Andrea Romano ha assunto l’incarico di Comandante della Tenenza di Pozzallo, in sostituzione del Tenente Emanuela Vaio. L’Ufficiale, quarantaseienne, di origini calabresi, laureato in economia aziendale, dopo aver trascorso gli ultimi anni al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Reggio Calabria, è stato assegnato alla Tenenza di Pozzallo, al termine di un percorso di formazione riservato agli appartenenti al Corpo presso l’Accademia della Guardia di finanza.
Il Tenente Vaio è stato trasferito presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Brescia, a conclusione di un triennio di intenso lavoro, nel corso del quale sono stati conseguiti importanti risultati in tutti i settori d’interesse strategico per il Corpo.
II Comandante Provinciale, Colonnello Walter Mela, nel ringraziare il Tenente Vaio per l’impegno profuso e il proficuo lavoro svolto, ha formulato al Sottotenente Romano i migliori auguri per il nuovo incarico, auspicando ulteriori successi per il Reparto, nell’interesse del Corpo e del Paese.
