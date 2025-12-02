Modica – Doppio evento dicembrino davvero di pregio quello che aspetta gli appassionati di libri. E la firma è sempre quella di Mondadori BookStore Modica e di Piera Ficili che saluta il 2025 con questi due appuntamenti degno finale di una grande annata letteraria. E’ lei che infatti promuove due momenti di altissimo contenuto letterario e giornalistico con due firme importanti e molto attese. Si comincia giovedì 4 dicembre. E’ quello il momento in cui Stefano Nazzi, accompagnato nel racconto da Chiara Scucces, parlera di Predatori il suo libro edito da Strade blu Mondadori. I serial killer che hanno segnato l’America l’occhiello di questo libro che sarà presentato al teatro Garibaldi alle 19.30, nell’ambito della rassegna InTeatroLibri che Mondadori BookStore e Piera Ficili promuovono assieme alla Fondazione Teatro Garibaldi e al suo sovrintendente Tonino Cannata.

64 anni, Romano di nascita ma Milanese di adozione e vita, Nazzi comincia come giornalista nel mensile Class e nel settimanale Milano Finanza, prima di passare ai periodici Mondadori. Vicedirettore del magazine Donna e di Gente, nel luglio del 2021 passa a Il Post dove produce il podcast Indagini che racconta il percorso investigativo e processuale dietro a una serie di casi di storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria “tentando di mostrare non tanto il fatto in sé ma tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, intuizioni e errori e il modo in cui le indagini

hanno influenzato la reazione dei media e della società e come media e società hanno influenzato le indagini”, come lui stesso ama dire. Con toni pacati e misurati, trovandosi spesso in cima alle classifiche di Spotify e vincendo due anni fa il premio come miglior podcast e miglior podcast True Crime. Nel 2023

nasce Altre indagini, spin-off del principale e conduce su RAI2 Delitti in famiglia prima di ideare e condurre su RAI 3 Il Caso. Predatori è il suo quarto libro dove racconta la storia di famosi e importanti serial killer negli USA.

Sabato 13 dicembre alle 18, sarà Roberta Recchia intervistata da Marianna Triberio, a condurci dentro la storia di Io che ti ho voluto così bene, alla Fondazione Grimaldi, civico 106 di corso Umberto. La fascia gialla di copertina dice tutto dell’autrice e della qualità dell’opera: “Un nuovo ed emozionante romanzo dell’autrice di Tutta la Vita che Resta -la sua opera prima- 150.000 copie vendute e tradotto in 16 paesi del Mondo”. Questa volta l’insegnante e traduttrice, edita da Rizzoli, laureata in Lingue e Letterature

Europee e Americane, vincitrice anche del premio San Salvo e del premio Io Donna, racconta del quasi quattordicenne Luca dalla sensibilità silenziosa che lo rende diverso dai coetanei che vive in una località di mare e di un’estate con una ragazza piena di vita che diventa il suo primo sogno d’amore. Ma lei scompare e l’esistenza di Luca e dei suoi viene segnata per sempre. Un viaggio al Nord dove lo aspettano lo zio Umberto e la zia Mara con le cugine e Luca che prova a ricostruirsi, cresce e mette nuove radici mentre incontra Flavia, una ragazzina determinata a fargli ritrovare la speranza nel futuro. Roberta Recchia traccia relazioni intense e una storia che tiene stretti fino all’ultima pagina, fra grazia e la possibilità di rinascere e di saper perdonare.