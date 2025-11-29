La Rottamazione Quinquies, inclusa nella Legge di Bilancio di quest’anno 2026, si sta configurando come una misura di vasta portata, in grado di sanare una pluralità di pendenze con il Fisco.
Dalla Relazione illustrativa che accompagna la finanziaria emergono dettagli cruciali su come lo strumento impatterà sulle azioni esecutive e sui rapporti con la Pubblica Amministrazione PA.
Il blocco delle verifiche già avviate
L’ elemento di maggiore impatto riguarda la sospensione delle verifiche che la PA è tenuta a effettuare prima di pagare i propri fornitori per debiti superiori ai 5.000 euro.
Una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione Quinquies:
- Vengono bloccate immediatamente le verifiche già avviate dalla PA sui debiti del contribuente.
- Ciò accade anche se i controlli sono già stati effettuati e il debito supera la soglia di 5.000 euro.
Questo meccanismo garantisce al contribuente una protezione immediata dalle azioni di blocco dei pagamenti, in attesa di definire la propria posizione debitoria tramite il nuovo piano di rateizzazione 54 rate in 9 anni. La sospensione resta attiva fino al completamento del pagamento del debito rottamato.
