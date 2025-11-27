Modica – “Desidero esprimere la mia più ferma e convinta solidarietà nei confronti della Guardia di Finanza di Modica per il gravissimo e increscioso atto intimidatorio verificatosi nella notte scorsa, quando tre autovetture di servizio sono state date alle fiamme da ignoti.”. Lo dichiara il Capogruppo di Fratelli d’Italia all’ARS, on. Giorgio Assenza.

“Si tratta di un episodio di inaudita gravità – continua Assenza – che rappresenta un attacco diretto allo Stato e alle sue istituzioni, colpendo uomini e donne che quotidianamente operano con competenza, senso del dovere e spirito di sacrificio per garantire legalità e sicurezza nel nostro territorio. Condanno con assoluta fermezza qualsiasi gesto volto a minare il lavoro delle forze dell’ordine e a tentare di intimidire chi è impegnato nella difesa della comunità e nella tutela dell’interesse pubblico. Confido nel lavoro delle autorità competenti affinché i responsabili vengano individuati e assicurati alla Giustizia nel più breve tempo possibile”.

“Alla Guardia di Finanza di Modica e a tutto il Corpo – conclude il deputato ibleo – rinnovo la mia vicinanza e il mio sostegno istituzionale. Nessun atto criminale potrà indebolire la determinazione delle istituzioni democratiche e della società civile nel difendere i principi della legalità e dello Stato di diritto”.