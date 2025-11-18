Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha emesso un nuovo bollettino meteo che conferma l’instabilità sulla parte orientale dell’isola per la giornata di domani, mercoledì 19 novembre 2025. In particolare, l’attenzione è focalizzata sulla provincia di Ragusa e sulle aree limitrofe.
La criticità idrogeologica è stata così definita con un allerta gialla proclamata sui settori sud orientali dell’isola, che includono gran parte della provincia di Ragusa e le aree prossime.
Allerta meteo verde sugli altri settori orientali. Le restanti zone della Sicilia sono considerate ai margini dei fenomeni più intensi. Ecco il bollettino della Protezione Civile della Sicilia: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori sud-orientali, con
quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, localmente a carattere di rovescio, sui settori orientali, con quantitativi cumulati deboli.
