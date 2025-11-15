Modica – “Settecento mila euro per la messa in sicurezza ed il rifacimento della SP 55 la Giarratana – Noto antica strada di collegamento tra i territori di Giarratana, Modica e Noto”. Ad annunciare questo importante finanziamento è il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, On.Ignazio Abbate: “Lo stanziamento destinati al Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la manutenzione di diverse arterie provinciali. Il finanziamento odierno riguarda lavori per un tratto che sfiora i 10 km e che oltre al rifacimento del manto stradale, estremamente danneggiato da agenti atmosferici, passaggio di mezzi pesanti ed agricoli e mancata manutenzione comprende anche la messa in sicurezza del ponte Nobile sul fiume Tellaro che separa le province di Ragusa e Siracusa.

Lo stato di conservazione della strada, meglio conosciuta come S.Giacomo – Nobile – Noto che attraversa le contrade da S.Giacomo (fraz. di Ragusa) fino al Ponte Nobile, è pessimo ed oggi rappresenta un serio rischio per la circolazione stradale considerando anche il notevole flusso di automobili, mezzi pesanti e mezzi agricoli che la percorrono quotidianamente. Quest’opera è stata tra le prime ad essere presa in considerazione non appena approvata la norma in variazione di bilancio. Ci tengo a ringraziare il Libero Consorzio di Ragusa, nelle persone del Presidente e dell’Ingegnere Capo per aver inserito quest’opera tra quelle meritevoli di finanziamenti tra i quasi 4 milioni di euro destinati al nostro territorio”.

