Ragusa – Una particolare manifestazione quella che LAV Ragusa attuerà sabato prossimo 14 giugno a Marina di Ragusa a favore dei cani del Canile Rifugio degli Iblei. I dettagli nella nota stampa diffusa dall’associazione animalista. LAV Ragusa: “Passeggiata in Città con i cani del Canile Rifugio degli Iblei” e il progetto “Porta a Casa un Amico”. La LAV Ragusa è lieta di annunciare l’evento “Passeggiata in Città con i cani del Canile Rifugio degli Iblei”, un’iniziativa volta a promuovere le adozioni e la socializzazione dei cani ospitati presso la struttura di Chiaramonte Gulfi. L’evento si terrà il 14 giugno, dalle 17 alle 20, a Marina di Ragusa.

La passeggiata prenderà il via dal parco di Via Michele Calabrese, proseguirà lungo il Lungomare Andrea Doria e si concluderà in Piazza Duca degli Abruzzi con un aperitivo veg. Sarà un’occasione unica per incontrare i nostri amici a quattro zampe e trascorrere del tempo con loro. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio progetto pilota della LAV Ragusa, denominato “Porta a Casa un Amico”, finalizzato alla formazione di volontari ed operatori di canile e ad agevolare le condizioni delle adozioni dei cani ricoverati all’interno del canile Rifugio degli Iblei, sito in Chiaramonte Gulfi. Il progetto prevede il supporto economico da parte LAV per l’acquisto di mangime, antiparassitari e altri prodotti, nonché per cure veterinarie e prestazioni di educatori cinofili attraverso un voucher di importo prefissato, da spendere presso partner commerciali e professionali convenzionati con l’associazione.

Queste agevolazioni saranno disponibili per tutti coloro che adotteranno un animale dal canile Rifugio degli Iblei e che siano residenti nella provincia di Ragusa. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa alla passeggiata per conoscere i cani in cerca di una famiglia e scoprire i vantaggi offerti dal progetto “Porta a Casa un Amico”. L’evento è patrocinato dai Comuni di Ragusa, Modica, Scicli, Vittoria, Comiso e Chiaramonte Gulfi.