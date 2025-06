L’INPS ha reso note le date di pagamento dell’Assegno Unico Universale (AUU) per il mese di giugno, fornendo anche un importante promemoria per le famiglie beneficiarie: chi non ha ancora aggiornato l’ISEE ha tempo fino a fine mese per mettersi in regola e non perdere gli arretrati.

Quando Arriva l’Assegno Unico di Giugno?

Per le famiglie che già percepiscono l’assegno e per le quali non ci sono state variazioni, l’accredito dell’AUU di giugno 2025 avverrà a partire dal 20 del mese. Lo ha comunicato l’INPS in una nota rilasciata qualche mese fa.

La situazione è diversa per chi ha presentato una nuova domanda per il sostegno economico. In questi casi, “il pagamento della prima rata della prestazione avviene di norma nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda.” L’INPS ha specificato che “nella stessa data viene accreditato anche l’importo delle rate spettanti nell’ipotesi in cui l’assegno sia stato oggetto di un conguaglio, a credito o a debito.”

ISEE: Ultima Chiamata per gli Arretrati

Un aspetto fondamentale per massimizzare l’importo dell’Assegno Unico è l’aggiornamento dell’ISEE. Chi non ha ancora provveduto a presentare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente aggiornato per il 2025 sta attualmente ricevendo l’importo minimo previsto.

Tuttavia, c’è ancora tempo per rimediare. La scadenza ultima per l’aggiornamento dell’ISEE è fissata al 30 giugno. Presentando l’indicatore entro questa data, le famiglie potranno recuperare tutti gli arretrati a cui hanno diritto da inizio anno. Chi non si metterà in regola entro la fine del mese, invece, continuerà a percepire solo l’importo minimo per i mesi successivi.