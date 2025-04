Modica – La città di Modica piange la scomparsa di Nicoleta Tocileanu, 43 anni, una donna di origine rumena che si è spenta dopo aver combattuto per oltre due anni contro una grave malattia. Nicoleta lascia due figli, un ragazzo e una ragazza, dopo aver affrontato la sofferenza con coraggio, determinazione e quasi sempre con un sorriso.

Nicoleta era un punto di riferimento fondamentale per la focacceria della Casa Don Puglisi, struttura che la ospitava da circa un decennio. Non solo era un pilastro in cucina, ma rappresentava un sostegno per tutti coloro che la conoscevano. Era amata per il suo carattere solare e la sua forza d’animo, che non si spegnevano nemmeno di fronte alle sfide più difficili.

Le esequie si sono svolte nella chiesa di San Pietro, nello stesso giorno in cui il mondo ha dato l’ultimo addio a Papa Francesco.

“Ora che ci ha lasciati dopo aver tanto sofferto e lottato – si legge in un commosso messaggio di cordoglio della Casa Don Puglisi – diventa la sua bella eredità per i suoi carissimi figli, per tanti amici, per quelli che siamo stati la sua “seconda” famiglia. Affidiamo tutto e tutti all’abbraccio di Dio”. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità modicana e in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla.