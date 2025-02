Ragusa – “La puntata dedicata da Rai Uno ai luoghi di Montalbano del nostro territorio, e nello specifico alla città di Ragusa, ha messo in luce, se ce ne fosse ancora di bisogno, quanto lo scrigno di bellezze naturali e architettoniche contenute nella nostra città sia in grado di rispondere presente alle sollecitazioni provenienti dai potenziali visitatori. E’ stata una straordinaria vetrina, quella dedicataci dalla trasmissione tv condotta da Alberto Angela, che ha messo in rilievo tutto ciò che di buono siamo capaci di proporre.

Naturalmente, ora e sempre di più deve spettare a tutti noi dimostrare di meritare quello che Madre Natura e i nostri padri ci hanno fatto ereditare”. Così il consigliere comunale di Ragusa, Daniele Vitale, a proposito della puntata di “Ulisse. Il piacere della scoperta” che ha vinto la sfida televisiva di lunedì scorso e che ha testimoniato l’attenzione del grande pubblico nei confronti del Sud est.

“E di questo lembo della Sicilia, la città di Ragusa – prosegue Vitale – continua a essere parte integrante e, per certi versi, predominante, cercando di proporsi con progetti di ampio respiro. E’ chiaro che si può fare sempre di più e in questo senso il sindaco Peppe Cassì con la sua amministrazione stanno lavorando per garantirsi delle risposte che ci facciano comprendere in che termini il potenziale che abbiamo possa essere ulteriormente sviluppato. Lo ripeto, non è un percorso facile. Ma ci sono tutte le condizioni affinché questo cammino riesca a raggiungere degli obiettivi di sicuro prestigio. Abbiamo tutti il dovere di provarci”.