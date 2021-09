Attualità Comiso

Il videomessaggio del sindaco di Comiso: augura buon anno scolastico VIDEO

Il Sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, augura un buon anno scolastico. “Che sia veramente un nuovo inizio pieno di progetti da realizzare”. “ All’inizio di questo nuovo anno scolastico – dichiara il primo cittadino di Comiso – desidero rivolgere a tutti, alunni, genitori, personale scolastico, insegnanti e dirigenti scolastici, il mio augurio che sia veramente un nuovo inizio pieno di progetti da realizzare, e soprattutto, di tanta serena normalità. Per conto nostro e per ciò che riguarda i servizi che il comune di Comiso rende alla scuola – ancora il Sindaco - durante i mesi estivi e di chiusura si è lavorato alacremente per fornire alle scuole il supporto necessario soprattutto per gli alunni che presentano le maggiori difficoltà e, al contempo, si sono avviate tutte le procedure per iniziare quanto prima possibile con il sostegno dell’equipe socio psico pedagogica e, per quanto riguarda i più piccoli e le classi a tempo prolungato, anche il servizio di refezione scolastica, oltre al servizio scuolabus, con il supporto dei giovani del servizio civile “progetto Pedibus e dintorni”, che accoglieranno i bambini dentro gli scuolabus, accertandosi della loro condizione di salute attraverso la misurazione della temperatura badando a loro, sia all’andata, sia al ritorno, affinchè il percorso venga fatto nella massima sicurezza Certa che questo nuovo anno – conclude Maria Rita Schembari - sarà più sereno rispetto a gli anni che ci siamo lasciati alle spalle , voglio rivolgere agli studenti ed a tutti gli attori della scuola, i miei più fervidi auguri di un cammino proficuo, giorno dopo giorno”

Redazione Articolo di Quotidiano di Ragusa