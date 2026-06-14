Una bambina di 7 anni, originaria di Ravanusa, è morta dopo aver accusato un malore mentre si trovava in acqua al mare, in località Marianello, a Licata, nell’Agrigentino. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e dell’elisoccorso del 118, ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato vano. La tragedia ha profondamente colpito la comunità locale e il territorio.

Il malore mentre si trovava in acqua

Secondo quanto si apprende, la piccola ha accusato un improvviso malore mentre era in mare. Le persone presenti hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi e sul posto è stato attivato anche l’elisoccorso del 118.

Quando l’équipe sanitaria è giunta sulla banchina, però, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso della bambina. La dinamica dell’accaduto è ricostruita sulla base delle informazioni finora disponibili.

Le possibili cause del decesso

Secondo una prima ricostruzione, la causa della morte sembrerebbe essere un improvviso arresto cardiaco. Le informazioni disponibili riferiscono inoltre che la bambina aveva già alcuni problemi di salute.

Al momento, tuttavia, le cause vengono indicate come una prima ipotesi e restano legate agli accertamenti del caso, salvo eventuali ulteriori sviluppi.

La salma trasferita all’ospedale di Licata

Dopo il decesso, la salma è rimasta a Licata ed è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, dove si trova a disposizione delle procedure previste.

La tragedia ha suscitato profonda commozione anche nelle istituzioni cittadine.

Il messaggio del sindaco

Il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, ha espresso il proprio cordoglio dopo aver appreso la notizia. “Ho appena saputo della tragedia. Sto rientrando a Licata e andrò a rendere omaggio alla piccina che è spirata su uno dei nostri arenili. Una tragedia, una grandissima tragedia.”

Le sue parole testimoniano il clima di dolore che ha colpito la comunità per una vicenda che ha coinvolto una bambina di appena sette anni.