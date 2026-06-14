L’acconto IMU 2026 dovrà essere versato entro martedì 16 giugno 2026. A ricordarlo è il Settore Tributi del Comune di Ragusa, che ha richiamato l’attenzione dei contribuenti sulla scadenza della prima rata dell’Imposta Municipale Propria relativa all’anno in corso.

Il pagamento riguarda tutti i soggetti tenuti al versamento dell’imposta sugli immobili diversi dall’abitazione principale non di lusso e corrisponde, come previsto dalla normativa vigente, alla metà dell’importo complessivamente dovuto per il 2026.

Acconto IMU 2026: cosa devono fare i contribuenti

La scadenza del 16 giugno rappresenta il primo appuntamento fiscale dell’anno per i proprietari degli immobili assoggettati all’imposta municipale. Il saldo dovrà invece essere versato entro il successivo termine previsto dalla legge, fissato generalmente al 16 dicembre.

Dal Comune fanno sapere che le aliquote IMU 2026 sono state già approvate e pubblicate sia sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze sia sul sito istituzionale dell’ente, consentendo ai contribuenti di verificare eventuali aggiornamenti prima di effettuare il calcolo dell’imposta.

Le informazioni sulle aliquote e sulle modalità di pagamento sono consultabili anche attraverso i servizi online dell’amministrazione comunale.