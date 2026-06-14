Un runner è stato investito da un veicolo sulla pista ciclopedonale di Marina di Ragusa, nel tratto di Punta di Mola, durante la mattinata di domenica. La persona coinvolta ha riportato una lussazione alla spalla ed è stata soccorsa dal personale sanitario e trasferita in ambulanza in ospedale. L’episodio riporta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza lungo un percorso frequentato quotidianamente da pedoni e ciclisti.

Secondo quanto si apprende, l’investimento è avvenuto mentre la vittima stava praticando attività di running sulla pista ciclopedonale. Le informazioni disponibili confermano il trasporto in ospedale a seguito delle lesioni riportate, mentre non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni di salute né sulla dinamica completa dell’accaduto.

Restano quindi in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze che hanno portato all’investimento.

Dopo l’incidente, sui social network sono comparsi appelli rivolti al sindaco Peppe Cassì e all’assessore Gianni Giuffrida, con la richiesta di valutare interventi per aumentare i controlli sul rispetto delle velocità lungo la ciclopedonale.

Le segnalazioni evidenziano la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza di un’infrastruttura utilizzata da numerosi cittadini per attività sportive e di mobilità sostenibile.

Tra le criticità segnalate vi è anche la presenza di siepi e vegetazione provenienti da proprietà private che, nel tratto di Punta di Mola, invadono parte della carreggiata.

Il restringimento dello spazio disponibile costringerebbe pedoni e ciclisti a modificare improvvisamente la propria traiettoria, creando situazioni di potenziale pericolo. Si tratta di una problematica che, secondo le segnalazioni, meriterebbe interventi di manutenzione e verifica per garantire condizioni di maggiore sicurezza lungo il percorso.

L’investimento di domenica riaccende così il dibattito sulla tutela degli utenti più vulnerabili della ciclopedonale e sulla necessità di prevenire ulteriori episodi analoghi.