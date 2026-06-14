Un grave incidente stradale sulla SP 60, nel tratto che collega Santa Croce Camerina a Ragusa, si è verificato nel pomeriggio in contrada Malavita Magazze, provocando il ferimento di due persone. Secondo una prima ricostruzione, una Mercedes grigia è uscita dalla propria traiettoria andando a schiantarsi contro il muretto che delimita la carreggiata. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

L’urto è stato particolarmente violento e ha causato il crollo di una parte della barriera in pietra e cemento che costeggia la strada. Sul posto sono rimasti sparsi detriti e blocchi del manufatto, mentre l’area circostante ha riportato evidenti segni dell’impatto.

Secondo quanto si apprende, il veicolo ha subito danni soprattutto nella parte anteriore destra. Lungo la carreggiata sono visibili le tracce lasciate dall’automobile durante la sbandata, oltre a una striscia chiara sull’asfalto che potrebbe essere riconducibile alla perdita di liquidi o al trascinamento di componenti meccaniche dopo l’impatto.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche un mezzo di soccorso stradale incaricato della rimozione della vettura, per consentire il ripristino della sicurezza lungo il tratto interessato.

Il bilancio provvisorio dell’incidente è di due feriti di nazionalità tunisina. Al momento non sono state rese note le loro condizioni di salute né eventuali dettagli sulla gravità delle lesioni riportate.

Restano inoltre da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del mezzo. Le verifiche sulla dinamica sono ancora in corso e potranno fornire ulteriori elementi utili a ricostruire l’accaduto. (Foto Assenza)