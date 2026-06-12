Alla parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa la vigilia della solennità è stata segnata da una serata dedicata alle famiglie e alle coppie che hanno festeggiato i 25 e 50 anni di matrimonio. L’iniziativa si è svolta ieri sera all’interno del calendario religioso che accompagna le celebrazioni patronali.

L’evento ha unito liturgia, momenti di riflessione e convivialità, con la partecipazione della comunità parrocchiale e dei rappresentanti della diocesi.

Sacro Cuore di Gesù a Ragusa: celebrazioni e famiglie protagoniste

La serata nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa è stata aperta dalla celebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale della diocesi, mons. Sebastiano Roberto Asta, alla presenza del parroco don Marco Diara e con l’animazione del gruppo famiglia e giovani coppie.

Nel corso dell’incontro è stato proposto anche un approfondimento sul tema della comunicazione all’interno della coppia, inserito in un percorso pastorale dedicato alla famiglia.

Successivamente, alla presenza del vescovo diocesano mons. Giuseppe La Placa, si è svolto un momento comunitario nel cortile della parrocchia con cena condivisa e incontro tra le famiglie, in un clima di aggregazione e festa.

La comunità si prepara ora agli appuntamenti principali della solennità: oggi è prevista la processione con il Santissimo Sacramento alle ore 20, mentre nei prossimi giorni il programma proseguirà con iniziative culturali e religiose.

Il programma della solennità del Sacro Cuore di Gesù

Il calendario della solennità del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa proseguirà con la processione serale e, nei giorni successivi, con eventi culturali e momenti di approfondimento.

Tra questi, la commedia teatrale “A libretta” prevista domenica alle 20.30 e un incontro in programma martedì 16 giugno alle 19.30 dedicato alla presentazione della lettera enciclica “Magnifica Humanitas”, sulla dignità della persona nell’era dell’intelligenza artificiale. L’appuntamento sarà curato dal teologo don Alessandro Rovello.