POZZALLO – La crocieristica di lusso nel territorio ibleo compie un nuovo passo con l’arrivo al porto di Pozzallo della nave “Scenic Eclipse II”, yacht extra-lusso con a bordo oltre 200 passeggeri ad alta capacità di spesa. L’approdo ha rappresentato un momento di visibilità internazionale per il Sud Est siciliano, con escursioni organizzate tra Scicli e le città barocche del Val di Noto.

L’evento si inserisce nel più ampio tentativo di rafforzare il turismo esperienziale legato agli scali crocieristici nel Mediterraneo, segmento in crescita e sempre più orientato a porti di media dimensione capaci di offrire accesso diretto a destinazioni culturali e paesaggistiche.

Il caso della “Scenic Eclipse II” viene letto dagli amministratori locali come un segnale di consolidamento per il sistema turistico del comprensorio di Scicli e del porto di Pozzallo. I crocieristi, una volta sbarcati, hanno preso parte a itinerari guidati, degustazioni e percorsi culturali che hanno coinvolto il patrimonio storico e gastronomico del territorio.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il consigliere comunale di Scicli Marco Lopes, che da tempo ha presentato atti e interrogazioni sul tema dello sviluppo crocieristico.

“Esprimo profonda soddisfazione – sostiene Lopes – per questa valorizzazione del territorio ibleo e di Scicli in particolare, grazie al grande lavoro dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale che riesce a promuovere i porti di giurisdizione, tra cui Pozzallo, nell’ottica della crescita economica del territorio e della sua stessa immagine.”

Il lavoro organizzativo ha coinvolto anche i rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, con la presenza del responsabile dell’ufficio, dott. Massimo Scatà, e del dott. Gianluca Purrello, impegnati nel coordinamento delle attività di accoglienza e logistica.

Secondo gli operatori del settore, la crocieristica di lusso nel territorio ibleo rappresenta una leva strategica per ampliare la stagionalità turistica e intercettare flussi ad alta capacità di spesa. Le escursioni giornaliere verso Scicli, Modica e Ragusa si concentrano su esperienze culturali e gastronomiche, considerate il principale punto di forza dell’offerta locale.

“L’andamento turistico del territorio segna un’inversione di tendenza che fa ben sperare per i successivi approdi. Peraltro negli ultimi anni il settore turistico ha contribuito tantissimo all’economia del territorio di Scicli”, ha aggiunto Lopes, evidenziando il ruolo crescente del comparto nell’economia locale.

La presenza dello yacht di lusso viene interpretata come un possibile volano per rafforzare la rete di operatori turistici, guide, ristoratori e imprese del settore esperienziale. Un modello già sperimentato in altri porti del Mediterraneo, dove le navi di fascia alta generano un indotto significativo nelle aree interne raggiunte dai tour organizzati.

“Sfruttare il canale creato dalle navi da crociera al porto di Pozzallo è fondamentale per il rilancio e lo sviluppo del nostro territorio, pertanto sono convinto che questo sia soltanto l’inizio di un percorso di rilancio e sviluppo.”

Nel contesto regionale, la Sicilia orientale sta progressivamente rafforzando la propria presenza nel traffico crocieristico, anche grazie alla posizione strategica dei porti e alla vicinanza con le principali rotte del Mediterraneo. L’obiettivo è intercettare una quota crescente di turismo internazionale, in linea con le strategie di sviluppo promosse a livello europeo per i porti secondari.